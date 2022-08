La nouvelle Peugeot 408 à 50 600€ ?

Combien coûtera la nouvelle Peugeot 408 ? Pour l'instant, personne ne le sait : le constructeur au lion n'a pas encore dévoilé la liste des prix, qu'on imagine supérieurs à ceux de la 308 dont elle dérive. Mais si cette image en fuite publiée sur le forum Worldscoop dit vrai, la 408 coûtera cher. Plus cher que la 308, mais aussi plus cher que le SUV 3008 à motorisation et équipement équivalents.

Selon ce document, la nouvelle 408 coûterait en effet 50 600€ dans une version de lancement « First Edition » toute équipée. Il ne s'agit naturellement pas du prix de base mais d'une variante dotée de la plus grosse motorisation (soit le groupe motopropulseur hybride rechargeable de 225 chevaux) et d'une finition intérieure haut de gamme, avec la couleur Bleu Obsession, des jantes de 20 pouces ou encore des sièges massants et chauffants. Le document évoque aussi une offre client en location à 490€ par mois après un premier loyer de 6 900€ bonus déduit. Mais aussi l’installation possible d'une wallbox à domicile pour 1 500€.

Plus cher qu'un 3008

Ce prix positionnerait donc la 408 au-dessus du SUV familial 3008 : dans sa finition haut de gamme GT Pack, il coûte en effet 49 920€ avec le même moteur hybride rechargeable de 225 chevaux (mais avec probablement quelques options différentes). Quant à la 308, elle coûte elle 45 450€ dans sa finition haut de gamme GT avec un moteur identique (mais moins d'équipement). Même la 508 dotée de la même motorisation ne coûte que 1200€ de plus (à 52 060€). Si ce document dit vrai, la nouvelle Peugeot 408 coûtera donc très cher. Rendez-vous d'ici quelques mois pour connaître tous ses prix.