La nouvelle Peugeot 408 se prépare

Présentée comme « l’inattendue » par la firme, la nouvelle Peugeot 408 prendra la forme d’une voiture « qui combinera de manière originale des codes caractéristiques des SUV avec une silhouette dynamique de Fastback. »

Peugeot annonce aujourd’hui que la nouvelle 408 sera dévoilée la semaine prochaine, le mercredi 22 juin, mais, toujours revêtue des camouflages qui en dissimulent les détails. Attendu pour débarquer dans les concessions à l’automne prochain, le SUV/Coupé du constructeur français poursuit son programme de validation, avec des tests sur routes et sur pistes, aussi bien qu’en laboratoire et sur des bancs dédiés.

Engagé depuis plus d’un an maintenant, le Plan Interne de Validations (PIV) de la nouvelle Peugeot 408 consiste en une batterie de nombreux tests qui n’épargnent aucun organe ni module de la voiture. Les équipes en charge de la validation ont d’ailleurs reçu pour ce faire les premiers exemplaires de la nouvelle 408 camouflés sous un film adhésif, dont les graphiques brouillent la perception des lignes et des volumes, complété par des éléments de plastique et de mousse qui dissuadent les curieux.

Avec ces voitures d’essais, la nouvelle Peugeot 408 a déjà effectué près de 1 100 000 km de roulage, dans toutes les conditions possibles, sur tous les profils de routes et sous de nombreux climats. Passage au gué, routes pavées et défoncées, gravillonnage, missions de roulage au grand chaud comme au grand froid, de jour comme de nuit, tout est testé et re-testé, scruté et évalué.

« Notre objectif, c’est l’excellence. Nous travaillons à tester la qualité de la conception de la nouvelle Peugeot 408, mais aussi ses prestations clients, c’est-à-dire toutes les situations d’usages que pourront rencontrer ses utilisateurs. En toutes choses, nous exagérons les contraintes, sur routes mais encore plus dans les laboratoires et sur les bancs d’essais. Nous sommes extrêmement exigeants avec nous-mêmes pour atteindre cette excellence que nous voulons atteindre », révèle Emmanuel Lafaury, Directeur du Projet Peugeot 408.

Espérons que le résultat sera à la hauteur.