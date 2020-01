La nouvelle Seat Leon dévoile son profil

La nouvelle Seat Leon est très attendue, et c'est peu de le dire. La marque espagnole a connu une belle progression de ses ventes ces derniers mois en Europe et particulièrement en France, marché porteur pour le constructeur ibérique. Et même si les SUV portent clairement SUV à l'échelle européenne, le marché des berlines compactes reste majeur pour les généralistes.

Le profil de la nouvelle Leon s'illustre au travers de ce cliché teaser, qui devrait être un des derniers puisque la présentation est prévue pour le 28 janvier. Nous vous rappelons que la nouvelle Leon sera à nouveau produite en version sportive, mais cette fois par Cupra. Une variante hybride rechargeable fera son apparition au catalogue, la Leon trois portes devrait disparaître.

Cette photo montre en tout cas un profil plus "ramassé" et des lignes plus tendues, avec des angles plus marqués. A l'intérieur, il n'y a aura pas d'énorme surprise puisque la Leon s'inspirera de ce qui a été fait sur la dernière Volkswagen Golf.