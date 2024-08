La nouvelle Skoda Superb Sportline n'a hélas rien d'un "Sleeper"

On en parlait il y a quelques jours sur Caradisiac. La division anglaise de Skoda s’est amusée à concevoir un exemplaire très spécial de sa Superb Combi de la génération sortante, avec l’aide du préparateur RE Performance. Le but ? Mettre au point un grand break dont la violence des performances tranche assez nettement avec la discrétion et la sobriété de sa présentation. Avec 477 chevaux sous le capot et un design de gentil break familial, la Superb Sleeper Edition est absolument « superbe ».

Rien à voir avec la nouvelle Superb Sportline que vous pouvez découvrir dans cet article. Cette Superb-là est bien basée sur le modèle actuel, qui a fait peau neuve l’année dernière. Et il ne s’agit que d’un niveau de finition, déjà disponible sur un grand nombre d’autres modèles de la gamme Skoda.

Un style à peine plus agressif et un châssis rabaissé

La Superb Sportline mise avant tout sur une présentation un peu plus soignée et « sportive » que les finitions basses. Elle possède des boucliers aux décorations spécifiques, des jantes anthracite de 18 pouces, des clignotants « dynamiques » et des optiques matrix-LED de série, mais aussi d’une présentation intérieure noire aux finitions différentes.

Richement équipée, elle possède aussi un châssis rabaissé de 15 mm en plus d’une direction à assistance variable montée de série. A noter que le système d’amortissement piloté DCC reste en option et qu’il n’y a aucune autre modification du châssis par rapport à la Superb « normale ». N’espérez pas non plus trouver de motorisation vraiment sportive sous le capot, avec uniquement les blocs de la gamme classique. La Superb se limite pour l’instant aux petits moteurs essence et diesel de 150 chevaux et à une variante hybride rechargeable de 204 chevaux.

La Superb Sportline s’ouvrira aux commandes à partir du mois d’octobre 2024, on connaîtra son prix français à cette occasion.