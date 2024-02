La petite Dacia Spring se paye Tesla chez nous

Le Tesla Model Y vient de devenir la voiture la plus vendue en Europe et dans le reste du monde en 2023. Le SUV électrique américain est également devenu la voiture à zéro émissions la plus vendue en France l’année dernière, devant la Dacia Spring. Cette dernière aura désormais plus de mal à se vendre car elle n’a plus droit au bonus écologique en raison de sa fabrication chinoise. Le constructeur roumain vient d’abaisser son prix de base à 18 400€ pour compenser une partie de la perte de ce bonus, mais cela risque de ne pas suffire sachant que de nouvelles citadines électriques techniques bien meilleures sont en approchent.

Alors, comment expliquer que cette Spring occupe la première place du marché électrique français en janvier 2024 ? Avec 1 937 exemplaires vendus sur ce premier mois de l’année, elle devance la Tesla Model 3 (1 623) et le Model Y (1 477). En fait, il s’agit des exemplaires commandés avant le 15 décembre 2023 qui sont actuellement livrés à leurs clients. Jusqu’en mars, ces exemplaires livrés ont droit au bonus écologique et c’est pour ça que les clients s’étaient précipités pour réserver leur Dacia avant la fin du bonus écologique pour le modèle. Le phénomène est d’ailleurs le même pour la Tesla Model 3 restylée qui se retrouve à battre le Model Y. Après mars, cette dernière devrait marquer le pas face à son frère car elle n’aura plus droit au bonus contrairement à ce dernier (elle est fabriquée en Chine et le Model Y en Europe).

Bientôt le retour de la Spring ?

Rappelons que la Spring doit passer cette année à une version profondément améliorée. Elle n’aura toujours pas droit au bonus car elle restera très probablement fabriquée en Chine, mais cela pourrait lui donner un second souffle si les progrès mécaniques sont importants et que Dacia garde un prix bas.