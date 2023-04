C’est au tour de la nouvelle familiale de Peugeot de se lancer dans le fameux test de l’élan, toujours réalisé par les journalistes espagnols de KM77 décidement très productifs en la matière. L’exemplaire mis à l’épreuve ici est équipé du moteur essence Puretech de 130 chevaux et surtout, chaussé de pneumatiques Michelin Primacy au profil tourné vers les économies d’énergie et la réduction de la consommation. Autant dire qu’il ne s’agissait pas ici de la variante la plus affûtée sur le plan dynamique, même si les jantes de 19 pouces de la version GT ne transforment pas pour autant la 408 en une véritable sportive non plus.

La Peugeot 408 plutôt lente au test de l'élan

Les performances mesurées dans le test de l’élan sont en tout cas très moyennes, avec une vitesse de passage de seulement 72 km/h sur la meilleure tentative. C’est 2 km/h moins vite que la MG4 ou la Renault Mégane E-Tech, récemment testées elles aussi par les Espagnols. Et un chiffre dans la moyenne basse des véhicules neufs qu’ils essaient régulièrement dans cette manœuvre.

Des réactions saintes

Il y a quand même du positif pour la 408 : non seulement l’auto réalise un chrono plutôt bon dans l’épreuve de slalom, mais elle affiche aussi des réactions saines dans la manœuvre d’évitement. Elle ne doit son échec à des vitesses plus élevées qu’à sa prise de roulis prononcée, qui empêche l’auto à faire preuve d’une précision suffisante pour rester dans les clous sans toucher de cônes. Rien à voir, donc, avec l’époque de la Peugeot 607 qui levait la patte dans des proportions inquiétantes…