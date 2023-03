Ah, ce fameux test de l’élan qui révèle toujours des petites surprises au moment d’éprouver les limites dynamiques des nouveautés du marché dans des situations d’évitement à haute vitesse ! Redoutée par tous les constructeurs, cette épreuve vise pour rappel à mesurer la vitesse maximale à laquelle un véhicule peut réussir à passer entre des cônes situés toujours au même endroit, obligeant ce véhicule à effectuer un virage brusque vers la gauche avant de revenir vers la droite de façon toute aussi brusque.

La MG4 électrique chinoise n'est même pas mauvaise au test de l'élan

Spécialistes en la matière, les journalistes espagnols de KM77 ont cette fois mis à l’épreuve un exemplaire de la toute nouvelle MG4 chinoise, dans sa variante avec le moteur de 204 chevaux et les batteries de 64 kWh. Alors, quel verdict ? Sans réussir de miracle, la compacte électrique s’en tire correctement avec une vitesse maximale d’entrée à 74 km/h. Un chiffre exactement identique à celui de sa grande rivale française, la Renault Mégane E-Tech. Ajoutez à cela un bon résultat au test du slalom, et vous concluez que la Chinoise ne sacrifie pas spécialement l’efficacité dynamique et la sécurité à ce prix serré.

Loin derrière les meilleures

Rappelons tout de même que certaines autres voitures électriques font encore mieux. Les Tesla Model 3 et Y, meilleures autos jamais mesurées par les journalistes de KM77, ont réussi le test de l’élan avec une vitesse d’entrée de 83 km/h (tout comme la Ford Focus). Même l’Alpine A110 R n’arrive pas à ce niveau malgré des pneus semi-slick et reste bloquée à 80 km/h en raison de sa mise au point favorisant l’agilité plutôt que la stabilité maximale.