Ah, ce fameux test de l’élan qui révèle de nombreuses surprises parmi les autos mises à l’épreuve ! Dernièrement, on vous parlait du Smart #1 qui réalisait des résultats moyens, pénalisé par un comportement dynamique réglé pour l’amusement et surtout une monte pneumatique tournée vers les économies d’énergie. Cette fois, c’est l’Alpine A110 S qui se plie au test dans un essai organisé par les journalistes espagnols de KM77. Mais attention, la sportive française possède un petit avantage par rapport aux autres modèles testés : ici, l’exemplaire mesuré s’équipe des Michelin Pilot Sport Cup 2 optionnels. Des gommes beaucoup plus efficaces que des pneus été « classiques » sur le sec.

L'Alpine A110 S à l'aise au test de l'élan, mais...

L’Alpine A110 S s’en sort avec les honneurs, capable d’atteindre une vitesse d’entrée de 80 km/h sans toucher le moindre cône lors du test de l’élan malgré une poupe bien baladeuse (qui n’empêche pas de conserver un bon niveau de contrôle). Malgré sa monte pneumatique « spéciale », elle ne parvient cependant pas à faire aussi bien que les Tesla Model 3 et Y ou la Ford Focus, mesurées toutes les trois à 83 km/h sans faillir. A ce petit jeu, la Renault Mégane E-Tech électrique avait atteint une vitesse de 74 km/h. Le Volvo XC40 Recharge, pénalisé lui aussi par une monte pneumatique tournée vers l'efficence, n'avait lui réussi qu'à passer le test à 70 km/h. Sa cousine la berline Polestar 2 ne fait pas mieux que la Mégane avec exactement le même chiffre de vitesse.

Exemplaire au slalom

Gageons que comme pour l’Audi RS 3 (mesurée à 75 km/h) ou la BMW M4 (enregistrée à 76 km/h), c’est ici le typage dynamique de l'Alpine qui limite la vitesse maximale qu’elle peut accepter pour réussir le test de l’élan : dans ce genre de figure, il mieux vaut en effet disposer d’une auto au comportement le plus neutre possible. Notons que l’Alpine A110 S bat par ailleurs le record de chrono au slalom lors de ce même test par les journalistes espagnols de KM77. Dans ce cas, la masse très limitée de l’auto et sa monte pneumatique constituent évidemment un avantage sur les autres véhicules testés.