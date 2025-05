La playlist préférée des Français en voiture aurait des vertus relaxantes. Vraiment ?

À fond ou en sourdine ? Musique et conduite roulent souvent de paire. Selon une étude menée par OpinionWay pour l’association Prévention Routière et l’assureur Wakam les Français qui prennent le volant au moins une fois par semaine, écoutent majoritairement de la musique en conduisant. 42 % le font systématiquement et 38 % régulièrement.

La variété française arrive largement en tête des styles musicaux préférés pour favoriser le calme, la concentration et la sérénité au volant (61 %), suivie par la pop (37 %). Par genre musical le hip-hop/rap et le R&B/soul séduisent les plus jeunes, tandis que le jazz, le blues et la musique classique sont plus prisés par les seniors.

Les chansons préférées

Et lorsqu’on demande aux automobilistes leur morceau préféré pour une conduite apaisée, un trio de chanson se détache parmi les titres les plus cités. Hotel California de The Eagles arrive en tête devant Bohemian Rhapsody de Queen et J'ai demandé à la lune d’Indochine. Une triplette, qui ne fait pas l'unanimité au sein de Caradisiac

Ces morceaux sont avant tout choisis pour leur attrait musical, que ce soit pour le morceau lui-même ou pour l’artiste. La musique permettrait selon les conducteurs d’améliorer l’état émotionnel et l’humeur du conducteur (88 %), de gérer le stress et l’anxiété (66 %) et d’améliorer la concentration et le contrôle (36 %).

Des effets bénéfiques

Les effets musicaux sont particulièrement notables chez les conducteurs qui se décrivent comme stressés, distraits ou enclins à rouler vite, notamment pour rester concentrés et adopter un comportement plus calme au volant.

Au final, les Français interrogés reconnaissent que la musique - dans toute sa diversité - a le pouvoir d’adoucir les mœurs et d’encourager une conduite plus sereine. Vu le comportement des usagers de la route les uns vis à vis des autres, il est permis d'en douter.

La playlist des Français