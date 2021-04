Route de nuit - Roulez en musique avec Caradisiac

Dans les petits plaisirs solitaires ou partagés de l'automobiliste, la musique occupe une place primordiale. Que l'on chante faux – à tue-tête et sans témoins — des tubes ringards, ou que l'on s'amuse à reconnaître un morceau à la radio dans un blind test familial sur la route des vacances, une sono est aussi indispensable en voiture qu'un clignotant. Même si l'absence de la première est beaucoup moins dangereuse que celle du second.

Alors, pour égayer vos routes de jour comme de nuit, la rédaction de Caradisiac vous a concocté une playlist à découvrir sur la plateforme Spotify. Évidemment, tous les morceaux sélectionnés ont un rapport avec l'automobile. De la Benz mythique du groupe NTM, à la Complainte de l'heure de pointe gentillette de Joe Dassin, en passant par le rap énervé du Rollin (air raid vehicle) de Limp Bizkit, le spectre est large et le choix pour le moins éclectique. À propos de choix, une telle sélection se doit de dispenser sa petite dose de mauvaise foi. C'est ainsi que l'on retrouve dans cette playlist toute subjective le morceau Bel Air d'Hervé, l'espoir masculin des dernières Victoires de la musique. La chanson n'a strictement aucun rapport avec l'univers automobile, mais son titre évoquant la Chevrolet Bel Air, le prétexte est suffisant. Quand on aime, on ne recule devant aucune filouterie.

Pourtant, parmi les 14 premiers morceaux de cette liste, il y a un grand absent. Il s'agit de L'embrayage. Cette chanson mémorable du mythique groupe Les Charlots a servi de générique au non moins mythique film de Claude Zidi, Les bidasses en folie. Il eut été dommage de vous en priver. Une manière de rendre hommage à l'un des leurs, Gérard Fipelli qui nous a quitté cette semaine. C'est pourquoi, nous vous la proposons, hors sélection, en vidéo, puisque Spotify n'a pas jugé digne de le programmer.

À vous de jouer

En revanche, si vous aussi souhaitez jouer aux programmateurs de bonne ou mauvaise foi, si vous souhaitez partager vos musiques préférées, celles que vous écoutez en roulant, ou chez vous, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Qu'ils soient en mode rock, rap, classique, jazz, musette ou chansonnette, nous nous empresserons de rajouter vos morceaux favoris à cette play list. Même si leur prétexte automobile est tiré par les cheveux.