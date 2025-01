La Polo fête ses 50 ans cette année

Avec plus de 20 millions de véhicules vendus en six générations et un titre de voiture de l’année remporté en 2010, la Polo s'est imposée comme l'un des modèles phares du panorama automobile mondial. Avant la Coccinelle aucun véhicule n'avait été aussi court au sein de la gamme Volkswagen. C’était en 1975. Basée sur l'Audi 50, légèrement modifiée, elle est produite en série à Wolfsburg jusqu’en 2009 avant de diversifier et délocaliser sa production. De conception simple, disposant de motorisations modernes pour l'époque et vendue à des prix abordables, la Polo s'est rapidement hissée parmi les voitures les plus vendues au monde.

À chaque génération, la citadine s'est développée avec par exemple une variante berline (Derby), la mise en place d’un compresseur (G40) sur la Polo 2 ou encore d’un airbag sur la Polo 3. La Polo s’est également illustrée dans le sport automobile avec notamment la Polo 5 R WRC qui a décroché le titre de champion du monde des rallyes quatre fois de suite à partir de 2013.

Volkswagen présentera dans les mois à venir des modèles historiques de sa propre collection. Le Bremen Classic Motorshow donnera le coup d'envoi du 31 janvier au 2 février 2025. Deux exemples historiques sont présentés ici : une Polo L ‘Oceanic Blue’ de 1975 et une Polo de course de côte unique de 1977. En France, Volkswagen prépare un évènement majeur pour la deuxième partie de l’année.