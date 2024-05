La Porsche 911 hybride est-elle un progrès ?

Chez Porsche, la technologie hybride rechargeable représente actuellement une solution incontournable sur les gros modèles familiaux thermiques. Que ce soit sur le Cayenne ou la berline Panamera, ces variantes permettent chez nous de zapper totalement le malus écologique de 60 000€ grâce à des chiffres de rejets de CO2 très bas dans le processus d’homologation officiel. Voilà pourquoi ces versions, environ 300 kg plus lourdes que celles dotées uniquement d’un moteur thermique, représentent désormais la majorité des ventes.

La technologie hybride doit cette fois arriver sur la 911. On en parle depuis plus d’une décennie mais cette fois ça y est, le constructeur allemand communique officiellement dessus en nous montrant le prototype de cette future variante. Elle sera dévoilée dans quelques jours à l’occasion de la présentation de la 911 Type 992 phase 2 et elle a visiblement passé beaucoup de temps sur la Nordschleife : le constructeur de Zuffenhausen annonce un chrono 7 minutes, 16 secondes et 934 millièmes sur l’enfer vert pour cette inédite 911 hybride, soit une « amélioration de 8,7 secondes par rapport à la version correspondante du précédent modèle ».

Sachant que la 911 GTS de type 992 avait été enregistrée en 7 minutes et 24 secondes, Porsche semble désigner cette nouvelle 911 hybride comme sa remplaçante directe. Rappelons que la 911 GTS de type 992, actuellement proposée à partir de 158 715€, possède un flat-six biturbo de 3,0 litres poussé à 480 chevaux. Comme pour la Chevrolet Corvette, la version hybride de la sportive allemande ne couvrira visiblement pas le haut de gamme sportif absolu.

Une hybridation pour les performances plutôt que la réduction des émissions CO2 ?

Dans son communiqué officiel, Porsche met l’accent sur les « performances et la conduite » plutôt que les économies d’énergie. Contrairement aux groupes motopropulseurs hybrides rechargeables des gros modèles de la gamme, cette 911 hybride s’intéressera donc davantage aux performances. Quitte à composer avec un gros malus écologique chez nous en France ? D’après les derniers bruits de couloir rapportés notamment par les journalistes américains de Car & Driver, cette version hybride de la 911 ne sera pas rechargeable et utilisera un simple moteur électrique en plus d’un moteur thermique inédit.

Porsche dévoilera tous les détails sur cette 911 hybride et les 911 de type 992 phase 2 le 28 mai prochain. Il n’y a donc plus que quelques jours à attendre pour découvrir la toute première 911 électrifiée de l’histoire.