La Porsche Taycan devient safety car en Formule E

Safety car, voilà un poste qui intéresse les constructeurs, attirés par la belle exposition médiatique de l'engin, que l'on voit en tête des tours de chauffe et de sortie lors des incidents de course. En témoigne l'arrivée d'Aston Martin pour la Formule 1 en 2021, qui partage les courses avec Mercedes.

Et du côté de la Formule E, l'heure est aussi au changement. Pour la nouvelle saison, la safety car sera la Porsche Taycan. La berline électrique prendra ainsi la relève de la Mini Electric Pacesetter, qui n'aura donc pas fait long feu puisqu'elle a été introduite au printemps 2021. Auparavant, c'était la BMW i8 qui tenait le rôle.

La Taycan en question est une variante Turbo S, dont la puissance maxi peut atteindre 560 kW, soit 761 ch. La vitesse de pointe est de 260 km/h et il faut 2,8 secondes pour atteindre 100 km/h. Il n'y a pas de préparation technique spécifique, juste l'ajout des équipements nécessaires à la fonction, notamment l'éclairage sur le toit. À bord, on trouve un arceau de protection et le conducteur prend place dans un siège de compétition avec un harnais à six points d'attache. Le pilote sera toujours le Portugais Bruno Correia.

À l’extérieur, il y a bien sûr une livrée spécifique, à dominante bleue et blanche. Mais la carrosserie est aussi parcourue de bandes de couleur qui sont celles des écuries engagées. Le numéro 22 fait écho au nombre de pilotes sur la ligne de départ pour cette nouvelle saison. Celle-ci commencera fin janvier, en Arabie saoudite.