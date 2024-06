La première berline Porsche n’est pas la Panamera !

Au début des années 50, l'Argentine va bien économiquement, et le niveau de vie y est alors équivalent à celui de la France. Pourtant, dès 1951, le Président Perón limite drastiquement les importations de produits manufacturés, notamment l’automobile, le but étant de créer une industrie locale. Ceci ne fait pas les affaires des frères Eligio et Nilson Bongiovanni, concessionnaires Chevrolet depuis 1948. Ils s’adaptent en se mettant à réparer des ambulances et des engins de guerre, mais l’automobile leur trotte toujours dans la tête.

A l’époque, la VW Coccinelle commence à connaître un succès impressionnant, aussi les deux Argentins réfléchissent-ils à une voiture qui en récupérerait des éléments techniques. Ils créent une société, ITA, en 1958, afin de la produire. Pour la carrosserie, comme l’acier est une denrée très rare, ils retiennent un matériau nouveau, dont bien des constructeurs feront leurs choux gras (comme Chevrolet avec la Corvette ou Alpine avec la Berlinette) : la fibre de verre. Relativement aisée à travailler car elle ne nécessite pas d’installations lourdes, elle présente en outre un excellent rapport poids/résistance.

Les Argentins demandent à l'ingénieur Emil Rufilius de la concevoir. Il élabore une carrosserie spécifique, dotée d’un paroi double à l’arrière pour limiter le bruit du moteur, et un châssis tubulaire. Des tests sont menés en 1959 avec un flat-four 1,2 l VW, mais celui-ci manque cruellement de puissance avec ses maigres 33 ch. Les Bongiovanni effectuent un voyage en Allemagne et, surprise, reviennent avec un accord signé avec… Porsche. La marque allemande leur fournira cent moteurs 1,6 l de 356. Porsche dépêche un ingénieur en Argentine pour examiner le prototype, et permet à Zunder d'utiliser son nom dans sa communication. Seat aura moins de facilité avec l'Ibiza au moteur également conçu par Porsche...

La voiture, dénommée Zunder 1500 est présentée le 20 septembre 1960, en présence d’une représentation Porsche, et les ventes, soutenues avec force publicité, débutent. Lentement, car la clientèle est rebutée par la fibre de verre. Il semble qu'un concessionnaire Zunder, las des remarques sur la prétendue fragilité de ce matériau, ait sorti son révolver et tiré dans les portières, sur lesquelles les balles ont rebondi : du Musk avant l'heure ! Ajoutons que l'allure de la voiture, que l'on qualifiera pudiquement d'étrange, a certainement déconcerté bien des clients... Mais, ceux-ci comprennent finalement les qualités de la Zunder, qui emmène ses 880 kg à 140 km/h grâce à ses 58 ch : une belle performance alors en Argentine. De plus, sa carrosserie ne rouille pas, ce que la pub vante en stipulant que "la Zunder reste éternellement neuve".

Un coupé 1600, ressemblant énormément au Karmann-Ghia, est même étudié, recourant lui aussi à la fibre de verre. Le succès commercial de la berline se révèle plutôt encourageant, mais les Bongiovanni n’ont pas les finances assez solides pour acheter suffisamment de moteurs, puis développer un réseau assurant la vente et l'après-vente.

Ils se démènent pourtant pour trouver des investisseurs, dont certains acceptent même de financer un millier de moteurs. Voilà qui permettrait des niveaux de vente rentables ! Mais l’opposition politique est forte et cela ne peut se faire. Les frères arrêtent les frais en 1963 après avoir produit environ 200 unités de celle qui fut, bien avant la Panamera, la première berline à moteur Porsche, reconnue et validée par la marque allemande !