La première BMW M3 à quatre roues motrices est disponible

C'est l'heure de la révolution pour la BMW M3 et sa version coupé, la M4. Les deux autos, récemment renouvelées, ont poussé la recette Motorsport à son paroxysme : six cylindres toujours plus puissant, agilité accrue, et emploi de carbone. Mais le gros changement, c'est évidemment la possibilité d'opter pour une version à quatre roues motrices xDrive. Une première sur la M3, et un choix technique que l'on retrouve sur la M4. Pour BMW, il a fallu remplacer la boîte automatique à double embrayage par une boîte à convertisseur afin de s'adapter à l'arrivée des quatre roues motrices. Les M3 et M4 adoptent ainsi une configuration quelque peu similaire à celle de la M5.

Le constructeur allemand dévoile aujourd'hui les tarifs de ses deux autos pour le marché français. Et force est de constater que le surcoût par rapport à la version deux roues motrices est minime. Il faut compter 106 500 € pour la M3 Competition xDrive et 109 050 € pour la M4 Competition xDrive. Cela représente un écart de 4500 €.

Il faut préciser que cette transmission M xDrive dispose de trois modes : un premier, automatique, un second baptisé 4WD Sport qui accentue la transmission du couple vers l'arrière, et un dernier, qui permet de désactiver le contrôle de traction et bloque la transmission en propulsion. Et puisque le système xDrive n'engendre pas de surpoids conséquent (pour une auto qui, de toute façon, est déjà lourde), il y a fort à parier que les clients se dirigeront en grande partie vers cette version qui permet d'avoir le beurre et l'argent du beurre.