La réflexion se poursuit concernant la suppression du retrait de point pour les petits excès de vitesse

Le retrait de point appliqué pour les excès de vitesse de moins de 5 km/h sera-t-il bientôt supprimé ?

À en croire le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, la réflexion « se poursuit » du côté de la Place Beauvau. Dans un entretien accordé aux journaux du groupe Ebra, Darmanin va même plus loin dans l’explication : « Ils sont certes dangereux mais souvent involontaires et représentent plus de 50 % des points perdus. Si notre réflexion va au bout, en lien avec les associations de sécurité routière, ces dispositions pourraient entrer en vigueur en 2023. » Si le retrait de point venait à disparaître, le paiement de l’amende resterait, lui, bien d’actualité.

Reste toutefois à déterminer si le dépassement de la vitesse maximale légale pour évaluer la sanction est celui constaté ou retenu.

En parallèle à la suppression du retrait de point pour les petits excès de vitesse, le ministère de l’Intérieur réfléchit également à la « dématérialisation optionnelle » du permis de conduire et de la carte grise, pour lutter contre la fraude : « Nous devons mettre fin aux fraudes et aux trafics de points avec des gens qui ne conduisent pas et n'ont pourtant plus de points sur leur permis. L'amende pour fraude serait portée à 3 750 euros », contre en moyenne 339 euros aujourd'hui.