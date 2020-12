La Renault Zoé, un succès de 2020

La voiture électrique la plus vendue en Europe est une française. Si la Volkswagen ID.3 s'est emparée de la tête du classement en octobre, la Renault Zoé reste loin devant sur le cumul de l'année. C'est logique, vu le lancement tardif de l'allemande. Mais la citadine du Losange tient tête à des modèles bien établis, comme le Hyundai Kona, la Nissan Leaf et la Tesla Model 3.

De janvier à novembre, Renault a livré plus de 84 000 Zoé en Europe. Soit près de deux fois plus qu'en 2019. Même si la marque va rater de peu la barre symbolique des 100 000 ventes en une année (sauf surprise), ce score montre à quel point l'électrique a percé en 2020. D'autant que ce n'est pas un succès franco-français. Certes, la France reste le premier débouché de la Zoé, avec 33 000 exemplaires vendus. Mais la Renault connaît une belle réussite en Allemagne cette année, avec 25 000 ventes. Elle est aussi l'électrique la plus vendue en Italie, en Espagne et au Portugal.

Une part de l'envolée des ventes peut s'expliquer par la mise en place de la réglementation CAFE. Pour rappel, les groupes automobiles doivent respecter un quota de CO2 sur leurs ventes européennes. Les dépassements seront sanctionnés dès 2021 avec des amendes, calculées à partir des ventes 2020. Renault a donc pu être tenté de retarder des livraisons en 2019 pour avoir davantage de Zoé dans le calcul 2020. D'ailleurs, en janvier, la Zoé était carrément sur le podium des véhicules les plus vendus en France !

Il y a aussi l'effet des aides à l'achat, renforcées dans plusieurs pays au cours de cette année si particulière. Ainsi en France, le bonus sur une Zoé est passé de 6 000 à 7 000 €, tandis qu'en juin et juillet, il était plus facile d'avoir 5 000 € de prime à la casse. L'effet a été immédiat, avec 11 000 commandes rien qu'en juin, un record. En Allemagne, après la première vague de coronavirus, le bonus est passé de 3 000 à 6 000 €.

Évidemment, sans les aides financières, la Zoé ne réaliserait pas les mêmes scores de ventes. Mais 2020 marque bien un tournant, avec des clients qui se laissent de plus en plus convaincre, une fois que les aides permettent d'avoir un prix proche d'une Clio thermique. Ce n'est plus seulement l'achat de clients avertis qui font un geste pour la planète. D'ailleurs, la Zoé a été l'auto la plus vendue aux particuliers chez Renault cet été.

Lancée en 2013, la Zoé, qui tire parti d'une avance qui lui a donné une notoriété et un statut de référence, profite de sa refonte efficace en 2019. Un gros restylage qui lui a permis de corriger ses défauts, notamment sa finition et son contenu technologique, et d'être toujours dans le coup sur le plan technique. Elle affiche ainsi une meilleure autonomie que la e-208, pourtant imaginée à partir d'une feuille blanche et lancée fin 2019. Le choix d'un gros lifting plutôt que d'un nouveau modèle permet à Renault de faire durer la base et d'amortir les importants coûts de développement de la voiture. Une stratégie qui n’a donc pas nui aux ventes. D'ailleurs, l'année 2020 représente à elle seule 31 % du total des ventes de la Zoé depuis la naissance de l'auto !

Ce succès est une petite bouffée d'oxygène pour l'usine de Flins. Mais cela n'empêchera pas Renault d'arrêter la production de voitures sur ce site en 2024, date de départ à la retraite de cette Zoé...