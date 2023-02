La rentabilité de Tesla impressionne

Il y a encore cinq ans, Tesla n’arrivait pas à organiser correctement sa production et flirtait dangereusement avec la faillite. Malgré le comportement très imprévisible d’Elon Musk et les problèmes liés à son rachat de Twitter l’année, les finances de Tesla en 2022 font rêver tous les autres grands constructeurs automobiles de la planète. La marque née en Californie revendique en effet des bénéfices de 12,6 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année dernière, soit 11,7 milliards d’euros. Tout cela avec un chiffre d’affaires de 81,5 milliards de dollars pour cette même année 2022, correspondant à 1,31 million d’autos vendues.

Ces chiffres impressionnent dans le monde de l’automobile lorsqu’on les compare avec ceux des plus grands groupes américains. La General Motors, qui a écoulé un peu moins de 6 millions de voitures dans le monde en 2022, déclare un chiffre d’affaires de 157 milliards d’euros contre 158,1 pour Ford, avec des bénéfices respectivement de 9,9 milliards de dollars et -2 milliards de dollars. Le rapport entre le nombre de voitures vendues, le niveau du chiffre d’affaires et celui des bénéfices n’est pas du tout le même que celui de Tesla !

Cinq fois plus d’argent que Toyota par voiture vendue

D’après les journalistes de Nikkei Asia, Tesla gagnerait cinq fois plus d’argent que Toyota par voiture vendue, soit 9 618 dollars de bénéfice pour chaque auto contre 1 832 dollars chez les Japonais. Une donnée impressionnante quand on sait que Toyota bénéficie d’une rentabilité exemplaire chez les grands groupes automobiles généralistes. Et maintenant, rendez-vous au « Master Plan 3 » du 1er mars prochain pour découvrir comment Tesla compte maintenir ou augmenter encore cette rentabilité financière.