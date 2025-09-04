La Route de la Soie dans le Xinjiang : découvrir le pays Ouïgour

La Route de la Soie reliant la Chine aux pays de la Méditerranée, nous nous limiterons à un tronçon qui traverse la province du Xin-jiang, c’est-à-dire la terre des Ouïgours qui ont besoin de toute la sollicitude de lOccident face à l’autorité chinoise.

À l’extrême-ouest, le trafic entre le Kazakhstan et la Chine n’a repris qu’en 1992, après des décennies de tension. On découvre vite la spécificité de cette région. À travers les gestes, les étals, les abondances, les saveurs, les effluves, on lit les modes de vie. Chèche enfoncé sur la tête, un homme au faciès turc mène son troupeau d’oies. Nous sommes en pays ouïghour.

Depuis 1955, le Xinjiang, la « nouvelle frontière », forme l’une des cinq régions autonomes du pays. Les enseignes rédigées en arabe, les minarets et l’appel du muezzin au petit matin nous rappellent que dans cette Chine-là, c’est une communauté musulmane, d’obédience sunnite, turcophone, qui donne sa couleur aux coutumes. Les Ouïgours représentent 45 % de la population du Xin-jiang, la plus grande province de Chine et la plus variée sur le plan ethnique. Ils côtoient les minorités Kazakhs, Hui, Kirghiz, mais aussi les Han, les seuls Chinois légitimes selon le pouvoir central. Malgré l’autonomie administrative du Xinjiang, obtenue en 1984, la minorité musulmane fait l’objet d’un contrôle zélé de la part du pouvoir en place.

Urumtsi (ou Urumchi) est la capitale de la région du Xinjiang. C’est la ville la plus continentale du monde ; aucune autre métropole sur la planète ne se trouve aussi éloignée d’un océan !

Aux portes de la ville, le désert reprend aussitôt ses droits. Le Taklamakan est l’un des déserts de sable les plus vastes du monde, le deuxième en superficie.

En le traversant, on ne peut s’empêcher de penser aux aventuriers de la Croisière Jaune qui en 1931 empruntèrent la même voie.