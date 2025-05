La sécurité des pneus All Terrain destinés aux pick-up "s'avère préoccupante"

Le TCS (Touring Club Suisse) effectue régulièrement des tests de pneus (hiver, toutes saisons…) ou encore de porte-vélos. Pour la première fois, ils ont décidé de mettre à l’épreuve les profils « All Terrain », c’est-à-dire les pneumatiques destinés aux SUV, mini-bus, vans aménagés et pick-up.

Le profil de ces pneus étant de pouvoir évoluer aussi bien dans la boue, sur la terre que sur l’asphalte sec ou mouillé, l’association a réalisé des tests dans toutes ces conditions. D’après les manufacturiers, ils doivent offrir un bon compromis entre les pneus tout-terrain et routiers.

Selon les tests de l’association, le compte n’y est pas : « si les pneus All Terrain prouvent leur efficacité hors des sentiers battus, leurs performances sur route, en particulier sur chaussée mouillée, s’avèrent préoccupantes. » D’ailleurs, le dernier du classement se voit mentionné comme « non recommandé ».

Peu adhérent sur le mouillé

Le TCS indique que lors du freinage sur le mouillé depuis 80 km/h, aucun des pneus n’a réussi à égaler le pneu de référence (un profil toutes saisons). Le BF Goodrich Trail Terrain T/A est le plus mauvais puisque sa distance de freinage est supérieure de 15 mètres par rapport à la référence. Cela signifie que le BF Goodrich roule encore à 45 km/h lorsque la référence est à l’arrêt !

Le comportement routier n’est pas non plus leur fort, car « des déséquilibres notables dans la tenue de route ont été observés. » Par exemple, le Pirelli avoue une tendance marquée au survirage.

Puisqu'il est impossible de concilier tous les paramètres dans un même pneu, il convient de garder en tête leurs performances limitées lorsqu’on évolue sur la route. Sans surprise, ces pneus induisent une consommation de carburant plus élevée ainsi qu’un niveau sonore accru.

Meilleurs dans la boue que sur la neige

Globalement, les pneus testés offrent de bonnes performances sur les graviers et la boue, à l’image des Matador et Pirelli. En revanche, des différences sont apparues sur la neige puisque les Pirelli et Bridgestone sont évalués comme « suffisant » alors que le Yokohama est le seul à obtenir la mention « bien ».