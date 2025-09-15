La semaine de l'immobilité 2025 débute

La semaine européenne de la mobilité 2025 (SEM) débute demain. L'objectif de cette manifestation est d'inciter les citoyens et les collectivités dans de nombreux pays européens à opter pour des modes de déplacements plus durables et alternatifs à la voiture particulière comme les transports publics, le vélo, etc.

Concrètement cet évènement, soutenu par la Commission européenne consiste en une semaine d'actions de sensibilisation autour de divers aspects du transport durable avec en point d'orgue la journée sans voiture du 22 septembre. "La Semaine Européenne de la mobilité représente dans l'année un moment unique où les élus municipaux peuvent mettre à l'essai leurs politiques de transport et les présenter aux citoyens" peut-on lire sur le site officiel de l'évènement.

La France à l'arrêt le 18 septembre

Ironie du sort, après le mouvement de blocages du 10 septembre, né sur les réseaux sociaux, un nouvel appel à la mobilisation est lancé pour le jeudi 18 septembre, cette fois par l’ensemble des syndicats. De nombreux secteurs devraient être en grève et particulièrement les transports. Compagnies aériennes, SNCF, RATP, VTC, Taxis, etc. manifesteront contre les mesures d’économies budgétaires. Une façon de mettre d’emblée la pression sur le successeur de François Bayrou, Sébastien Lecornu, qui va devoir rapidement boucler son projet de budget 2026. De fortes perturbations sont attendues en région parisienne mais également dans toute la France car d'autres corps de métiers comme l'Education Nationale, EDF ou encore les pharmaciens ont déjà annoncé leur participation à l'évènement. Les usagers sont donc invités à anticiper ou à différer leurs déplacements.