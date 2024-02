La Skoda Octavia restylée se dévoilera le 14 février

En l’espace de quatre générations, la Skoda Octavia s’est imposée comme une berline incontournable de la marque. Grâce à sa relative simplicité, ses aspects pratiques et son grand coffre, elle est particulièrement appréciée des chauffeurs de taxi. Résultat, elle s’est classée deuxième des meilleures ventes de berlines compactes au niveau européen avec un peu plus de 162 000 exemplaires écoulés l'année dernière.

L’actuelle génération étant apparue en juillet 2020, il est temps pour elle de passer par la case restylage. Pour le moment, la marque indique seulement que de nouvelles optiques, qui intégreront un nouveau système d’éclairage Matrix LED, des pare-chocs redessinés et une calandre retravaillée seront distinctifs de cette phase deux de l’Octavia.

On note que les optiques avant semblent presque séparées en deux parties, une impression donnée par la signature lumineuse. Lors du restylage de la précédente génération, Skoda avait alors réuni les optiques avant. La marque fera-t-elle le contraire cette fois-ci ?

Trois finitions au programme

La berline et le break seront concernés, et la gamme s’étendra autour de trois finitions : Sélection, Sportline et RS. Pour en savoir davantage, il va falloir patienter jusqu’au 14 février, à 10h00 précisément.