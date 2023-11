La Skoda qui pousserait le bouchon trop loin

Skoda vient de dévoiler coup sur coup le Kodiaq de seconde génération et la Superb de quatrième génération. Le premier est un grand SUV familial conçu sur une plateforme de Volkswagen Tiguan étendue au maximum et la seconde est une routière techniquement très proche de la nouvelle Passat. Si le constructeur tchèque se contentait jusqu’à la fin des années 2000 de reprendre l’ancienne technologie de Volkswagen dans ses nouveaux modèles, il fait désormais jeu égal avec les Allemands sur le plan de l’électronique de bord, des moteurs et du châssis. Même si elle conserve un écran tactile central plus petit, la Superb actuelle ne paraît pas du tout « bas de gamme » à côté de sa cousine de la marque de Wolfsburg.

Sachant que certains modèles de Skoda comme l’Enyaq électrique peuvent déjà tutoyer la barre des 70 000€ dans leurs versions haut de gamme, pourrait-on imaginer des autos à la vocation encore moins grand public ? C’est exactement ce que se dit X-Tomi qui a imaginé une sorte de Superb coupé, comme si Skoda pouvait se glisser dans la catégorie des 2+2 face à la BMW Série 4 ou la Mercedes CLE.

Pur fantasme

Inutile de préciser qu’un tel projet paraîtrait hautement improbable : non seulement le segment des coupés est de moins en moins porteur pour les marques premium, mais il a carrément disparu pour les constructeurs généralistes. Dans un contexte où Skoda travaille sur ses nouveautés électriques, la marque a d’autres chats à fouetter que de plancher sur un véhicule de ce genre. Mais l’idée d’une Superb coupé aurait de quoi boucler la boucle de la montée en gamme de Skoda. Certes, n’oublions pas qu’elle vendait des berlines à moteur V8 dans les années 30. Et qu’en 2002, Skoda avait même présenté un concept-car de coupé moderne au salon de Genève avec le Tudor !