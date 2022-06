La Tesla Model S fête ses dix ans !

Livrée à ses premiers propriétaires le 22 juin 2012, la Tesla Model S a célébré hier son dixième anniversaire.

Présente depuis une décennie sur le marché automobile, la première voiture électrique produite en série par le géant californien a connu différentes mises à jour, logicielles, bien sûr, mais aussi esthétiques, même si le look général reste proche de la version initiale. Des améliorations régulières au fil des ans qui font de la Tesla Model S l’une des voitures électriques les plus populaires dans le monde aujourd’hui encore, même si la concurrence se fait de plus en plus pressante.

Et pourtant, la Model S repose toujours sur la même plateforme que le modèle livré aux premiers clients il y a dix ans. Une longévité qui interpelle dans une industrie auto prompte à renouveler ses modèles de plus en plus fréquemment (en moyenne tous les six ans).

Produite au sein de la Factory de Fremont, en Californie, la Tesla Model S a depuis été rejointe au catalogue par de nouvelles références sur différents segments, le constructeur américain se développant à vitesse grand V.

Ainsi, la Model 3, plus abordable, le SUV Model Y ou encore la Model X font aujourd’hui figure de têtes d’affiche pour Tesla, alors que les ventes de la Model S s'essoufflent.

Toutefois, aujourd’hui encore, son remplacement par une nouvelle génération ne semble pas à l’ordre du jour du côté de Tesla. À moins d’une surprise. Ce qui avec Elon Musk ne peut jamais être totalement exclu.