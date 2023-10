La Toyota FT-Se (2023) ferait une belle concurrente de la Tesla Roadster

Dans son programme du salon de Tokyo 2023 rendu public il y a quelques jours, Toyota montrait un bout de la FT-Se, un concept-car fabriqué spécialement pour l’évènement japonais. Le voilà cette fois dans sa globalité maintenant que le salon a ouvert ses portes, ce qui permet de découvrir une voiture au design assez radical qui prend la forme d’une berlinette dotée d’un long capot arrière. Les nostalgiques lui trouveront peut-être une ressemblance avec l’ancienne MR-2 (connue sous le nom de « MR » chez nous), même si l’auto paraît beaucoup plus performante que la petite sportive à moteur central arrière disparue du catalogue en 2007.

On dit bien « paraît » car Toyota ne donne absolument aucune information technique sur le groupe motopropulseur de la bête, se contentant de préciser qu’il s’agit d’une voiture électrique. Et on ignore si le constructeur ira jusqu’à développer une version de série sur la base de ce concept-car au design agressif.

Une nouvelle catégorie de sportives ?

Dans un contexte où on attend toujours de découvrir la nouvelle Tesla Roadster promise initialement pour 2020 mais toujours pas prête (on parle désormais de 2024 au plus tôt pour sa commercialisation), cette Toyota ressemble au modèle parfait pour venir la concurrencer. Dans les années à venir, une nouvelle catégorie de super-sportives électriques devrait d’ailleurs se créer puisqu’en plus de la Tesla, d’autres voitures de sport à zéro émissions comme la Chinoise GAC Aion Hyper SSR se positionnent avec une tarification beaucoup moins élitiste que celle des Rimac Nevera et autres Lotus Evija actuelles, coûtant largement plus de deux millions d’euros. Dans le cas de la Tesla, on évoquait un prix situé aux environs des 200 000€ aux dernières nouvelles.