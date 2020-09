La Toyota Yaris arrive en concession : plus vraiment seule

La Yaris, c'est une affaire qui dure depuis plus de 20 ans chez Toyota. Vitz, Echo, Platz, elle a pris différents noms selon les marchés, mais la recette est la même : une voiture simple, fiable et économique. Le constructeur a d'emblée misé sur la France pour produire la Yaris à destination des marchés locaux avec TMMF (Toyota Motor Manufacturing France) à Valenciennes. 21 ans après l'arrivée de la première Yaris, l'auto se retrouve aujourd'hui à sa quatrième génération qui évolue profondément.

En termes de design, d'abord : Toyota a abandonné les formes un peu bizarres de la troisième mouture pour un profil plus musclé et une face avant nettement plus affirmée. Peut-être moins féminine, la Yaris hérite aussi d'un intérieur entièrement repensé, un peu plus sérieux et consensuel. La qualité à bord, en revanche, est un cran en dessous de ce que proposent les Clio et Polo, tout comme l'espace aux places arrière et dans le coffre. Mais la Yaris est l'une des plus petites du segment, à 3,94 mètres : on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre !

L'autre gros changement, c'est ce moteur hybride qui passe de 4 à 3 cylindres, toujours à 1500 centimètres cubes. Son taux de compression élevé lui permet de passer de 75 à 91 ch, tandis que son association avec le bloc électrique atteint les 116 ch, soit 16 ch de plus qu'auparavant, dans une voiture plus rigide. La seule concession de la mécanique faite à la "modernité" est la batterie lithium-ion (nickel métal hydrure sur l'ancienne génération). Le trois cylindres, lui, est toujours atmosphérique et à injection indirecte.

La Yaris est évidemment principalement vendue en hybride, mais il ne faut pas oublier les autres moteurs : les trois cylindres 1.0 et 1.5 de 70 et 120 ch en thermique, et... le 1.6 turbo de 261 ch sur la GR Yaris ! Toyota a "osé" la version musclée et sportive en essence en 2020 alors que toute la concurrence jette l'éponge progressivement. Qui plus est, cette GR Yaris dispose de quatre roues motrices et d'une carrosserie à trois portes spécifique.

La concurrence

Renault Clio : la cinquième génération de Clio a progressé dans tous les domaines. Finition, motorisations, espace à bord, la française va devoir maintenir sa place de première vente du segment B en France et en Europe. La Clio possède de nombreux avantages sur la Yaris : finition, polyvalence en dehors des villes, espace à bord, mais la Yaris a pour elle des tarifs plus attractifs et une plus grande expérience dans l'hybride qui pourrait rassurer les clients qui souhaitent conserver l'auto à moyen ou long terme.

Ford Fiesta : la Fiesta est plus grande, plus habitable, moins chère et nettement plus vivante à conduire que la Yaris. Mais... elle n'offre aucune hybridation réelle, si ce n'est une microhybridation qui ne compte pas vraiment. Elle se montre donc plus gourmande et bien moins économique en zones urbaine et péri-urbaine, mais dès lors que l'on sort de la ville, elle prend un gros avantage sur la Yaris et son train épicycloïdal.

Suzuki Swift : la Swift est plus proche en gabarit de la Yaris que de la Clio, de la Volkswagen Polo ou de la Ford Fiesta avec ses 3,84 mètres. Elle offre des moteurs microhybrides et surtout quelque chose que ses rivales n'ont pas : les quatre roues motrices ! Une offre unique sur le segment qui lui permet de séduire un public à la quête d'une petite voiture économique et qui passera à peu près partout pendant les hivers en montagnes ou dans les zones climatiques compliquées.

La fiche produit

Dimensions

Longueur : 3,94 mètres

Largeur : 1,74 mètre

Hauteur : 1,47 mètre

Volume de coffre : 286 litres

Motorisations

Essence

Trois cylindres 1.0 70 ch, boîte manuelle

Trois cylindres 1.5 120 ch, boîte manuelle

Hybride

1.5 116 ch, train épicycloïdal

Prix