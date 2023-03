La Toyota Yaris des pays pauvres n'a toujours rien d'hybride

Née Toyota Vitz au Japon en 1999, la Toyota Yaris a connu quatre générations de modèles depuis ce temps. Construite en France (pour les exemplaires destinés au marché européen), elle fait actuellement partie des meilleures ventes sur le Vieux Continent grâce à une quatrième génération (lancée en 2020) bénéficiant à fond de sa variante hybride très populaire. Mais ailleurs sur la planète, le nom « Yaris » peut désigner des modèles très différents. Aux Etats-Unis par exemple, elle était récemment devenue une Mazda2 rebadgée avant de disparaître du catalogue Toyota faute de succès. Chez nous, elle se glisse d’ailleurs aussi dans la gamme de Mazda avec un rebadgage pur et simple.

Dans des marchés très spécifiques comme la Thaïlande, le Brésil, l’Indonésie, la Malaisie ou encore les Philippines, cette Toyota Yaris prend aussi une forme différente. Là-bas, les clients achètent la « XP150 », une citadine commercialisée depuis 2013 dont la technologie n’a rien à voir avec celle de notre Yaris européenne. L’auto vient de recevoir son troisième restylage à l’occasion d’une présentation en Thaïlande, affichant désormais un design proche de celui de notre ancienne Yaris européenne de troisième génération. Elle gagne aussi un intérieur plus technologique avec un écran tactile en haut de la console centrale et coûtera l’équivalent d’un peu plus de 15 000€ en Thaïlande ( 559,000฿ en prix de base).

Pas d’hybride

Notez que cette Yaris-là ne dispose pas de motorisation hybride, préférant un petit bloc quatre cylindres 1,2 litre atmosphérique de 92 chevaux, beaucoup plus rudimentaire que la mécanique de notre version à nous. Dans ces pays, pas la peine de concevoir des moteurs trop sophistiqués en raison de la qualité toute relative du carburant, ni de se préparer tout de suite à l’électrification générale du marché…