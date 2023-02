La carrière hors normes de la Mazda 2

Lancée en 2015, la Mazda 2 de troisième génération ne fait pas partie des citadines les plus en vue sur le marché européen. Ses ventes se situent à un niveau très inférieur à celui des stars de la catégorie, Peugeot 208, Volkswagen Polo et Renault Clio en tête. Mais la Japonaise a au moins l’avantage de connaître une carrière hors normes. Pas spécialement par sa longévité, même si elle existe déjà depuis plus de sept ans et qu’elle vient de subir un second restylage au Japon (qui arrivera très prochainement sur notre marché). Non, l’originalité de la Mazda 2 tient plutôt dans sa stratégie internationale. Chez nous, elle cohabite depuis deux ans dans la gamme de Mazda avec la 2 Hybrid, une Toyota Yaris hybride rebadgée.

Aux Etats-Unis en revanche, cette Mazda 2 n’est pas commercialisée. Ou plutôt si, mais pas chez Mazda : elle était vendue dans la gamme de Toyota depuis 2019 sous le nom « Yaris », avec une face avant différente de celle de notre Mazda 2 pour l’intégrer plus facilement dans l’univers Toyota. Elle jouait donc le rôle de l’entrée de gamme Toyota aux Etats-Unis où la Yaris européenne n’est plus proposée. En raison de faibles ventes, elle vient cependant de quitter le catalogue de Toyota outre-Atlantique.

Quelques petites améliorations

Avec son second restylage, la Mazda 2 reçoit quelques modifications esthétiques avec notamment une calandre dont l’intérieur peut se peindre dans la couleur de la carrosserie. Elle s’électrifie aussi un peu avec des blocs essence de 90 et 115 chevaux disposant tous deux d’un circuit à 48 volts. Reste à connaître le prix français de cette Mazda 2 restylée attendue pour avril 2023 chez nous, sachant que le modèle actuel est disponible à partir de 19 700€ (contre 23 250€ pour la Mazda 2 Hybrid de chez Toyota).