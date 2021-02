La Toyota Yaris en tête des ventes en Europe

L'année a bien mal commencé pour le marché européen. Selon les données collectées par JATO, 839 525 voitures ont été immatriculées le mois dernier dans les 27 principaux pays du Vieux Continent, soit un recul de 26 %. Jamais le résultat de janvier n'avait été aussi bas depuis 1982 !

Cette chute a deux raisons. D''une part, il y a un contrecoup après les évolutions de taxation, qui ont boosté les ventes de décembre dans certains pays. Et d'autre part, il y a évidemment les effets du Covid-19. Mesures de couvre-feu et de confinement perturbent les ventes. Le marché allemand a par exemple plongé de 32 %.

Le bilan de janvier est marqué par un record : celui de la part de marché des SUV. Après avoir été de 37 % en 2019 et 40 % en 2020, elle a carrément atteint 44 % en janvier 2021 ! Les modèles compacts représentent la moitié de la demande.

Côté marques, pas de surprise : Volkswagen reste numéro 1, et de loin. Mais avec 90 651 ventes, il chute de 32 %. Il devance Peugeot (61 251 ventes, - 19 %) et Toyota (54 336 ventes, - 19 %). Le japonais peut sabrer le champagne pour un joli titre : la voiture la plus vendue en Europe en janvier vient de sa gamme. Il s'agit de la Yaris, qui malgré ce contexte compliqué, est en hausse de 3 %, avec 18 094 ventes.

La Peugeot 208 la talonne, avec 17 310 immatriculations (-15 %). Autre performance : la Dacia Sandero est sur le podium, avec 15 922 ventes. Elle devance de peu la Golf. Parmi les succès du début d'année, il y a le Volvo XC40, premier modèle premium, avec 10 590 livraisons.

Le Top 10 des marques

Rang Marques Ventes Évolution 1 Volkswagen 90 651 - 32 % 2 Peugeot 61 251 - 19 % 3 Toyota 54 336 - 19 % 4 BMW 54 135 - 16 % 5 Mercedes 49 542 - 26 % 6 Renault 48 584 - 28 % 7 Ford 48 449 - 26 % 8 Skoda 46 318 - 22 % 9 Audi 39 996 - 31 % 10 Opel/Vauxhall 34 010 - 34 %

Le Top 10 des modèles