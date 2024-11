La vieille Lancia du président italien est beaucoup plus belle que "The Beast"

Donald Trump vient d’être élu 47ème président des Etats-Unis. En tant que tel, il aura certainement de nombreuses occasions de voyager à l’arrière de « The Beast », l’énorme limousine Cadillac lourdement blindée qui sert aux dirigeants américains depuis déjà plusieurs décennies. Cette année, d’ailleurs, elle a été aperçue en France en Normandie à l’occasion de la visite du président sortant Joe Biden dans le cadre du 80ème anniversaire du débarquement de l’armée américaine.

L’occasion de se rappeler à quel point cette voiture tranche avec celle du président de la République italienne Sergio Mattarella. Il ne s’agit d’ailleurs pas du véritable dirigeant du pays, ce rôle étant réservé à la Présidente du Conseil des ministres Giorgia Meloni d’après la constitution d’Italie très différente de la nôtre (et de celle des Etats-Unis). Ce Sergio Mattarella reste en tout cas fidèle à une très vieille voiture pour ses déplacements officiels, la Lancia Flaminia 335 « Presidenziale » transformée en cabriolet qui officie pour les dirigeants du pays depuis 1961 !

Un V6 2,5 litres sous le capot

Lancée en 1957, la Lancia Flaminia était une auto à la vocation haut de gamme qui a existé en version berline, coupé et cabriolet jusqu’à la fin des années 60. Elle possédait un V6, d’abord à 2,5 litres (comme pour cette variante utilisée par le président italien) puis à 2,8 litres. Ce moteur développait entre 101 et 150 chevaux selon la version. Heureusement, elle pesait moins d’une tonne et demie sur la balance même en version berline. Une voiture présidentielle, oui, mais sans renoncer à la fameuse « dolce vita » s'il vous plaît.