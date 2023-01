La voiture la plus produite en France est japonaise

Malgré la conjoncture actuelle, le site Toyota Motor Manufacturing France, situé à Onnaing-Valenciennes, tourne à plein régime. Au total, 255 584 véhicules ont été produits en 2022, soit le deuxième meilleur score depuis le début du site en 2001. Le record a été atteint en 2007, avec 262 243 voitures sorties des chaînes.

D’après le cabinet Inovev, la Toyota Yaris Cross est la voiture la plus produite en France en 2022, tous modèles et marques confondus. Le SUV urbain a été fabriqué à 161 508 unités, et prend ainsi la relève de la citadine Yaris. Cette dernière est déjà arrivée en tête à sept reprises lors des dix dernières années. Succès du segment des SUV oblige, il est logique qu’elle laisse sa place à la Cross.

Des objectifs atteignables

Le volume est en lien avec le succès rencontré, puisque le Yaris Cross se place à la cinquième place des SUV urbains vendus, et il représente 63 % du volume de production de l’usine. Toyota ambitionne de dépasser cette année le seuil des 280 000 exemplaires produits.

Toyota indique que ce niveau d’activité a permis la transformation de 500 contrats CDD en CDI. Le site compte un effectif de 5 043 personnes, dont 3 747 en CDI. Le cap des 4 000 contrats à durée indéterminée pourrait être atteint d’ici fin 2024.