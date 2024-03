La Volkswagen électrique pas chère sera-t-elle une Renault rebadgée ?

Volkswagen prépare une nouvelle gamme de voitures électriques moins chères en Europe pour convaincre une clientèle pas totalement emballée par les ID.3, ID.4 et autres ID.7 et parvenir enfin à de gros volumes pour ses autos à zéro émission. Dès 2026, le constructeur de Wolfsburg lancera ainsi la citadine ID.2 aux basques de la Renault 5 E-Tech Electric et de la Citroën ë-C3 avec un premier prix aux alentours des 25 000€.

Un an après, Volkswagen commercialisera une micro-citadine encore plus abordable, dont le prix de base se situera plutôt vers les 20 000€. C’est le patron Thomas Schäfer qui vient de l’officialiser dans un discours prononcé à l’occasion de la conférence de presse annuelle de la marque : « la voiture s’appellera ID.1 et elle arrivera en 2027. On sait déjà à quoi elle ressemblera », précise-t-il.

Une plateforme de Renault Twingo ?

Thomas Schäfer précise que le constructeur étudie toujours quatre possibilités sur la conception de cette future petite auto électrique afin de parvenir à des coûts de production faibles. La possibilité de s’associer à Renault pour partager les coûts de développement et reprendre la plateforme technique de la future Twingo de 4ème génération, attendue pour 2026, en fait toujours partie. Dans une autre conférence organisée quelques jours plus tôt, le patron du groupe Volkswagen Oliver Blume avait expliqué que la décision quant à ce projet serait prise avant la fin de l’année 2024. On saura donc bientôt si les futures micro-citadines de Volkswagen et de Renault partageront les mêmes pièces de base ou non.