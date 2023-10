La Volkswagen ID.3 semble fiable

Lancée en 2019, la Volkswagen ID.3 a connu un début de carrière compliqué. Arrivée juste avant la grande crise du covid-19, elle a aussi été handicapée par de gros problèmes de logiciel qui ont perturbé la commercialisation de toutes les nouveautés de Volkswagen, Skoda et Seat à cette période. La pionnière des compactes électriques de nouvelle génération en Europe a quand même réussi à augmenter ses ventes mais pour l’instant, ni l’Allemande ni sa cousine de chez Cupra (la Born) n’ont atteint les volumes espérés.

Il y a en tout cas une bonne nouvelle pour ceux qui se tâtent à investir dans une Volkswagen ID.3 d’occasion : la bonne tenue de ses batteries dans le temps et au fil du kilométrage. Les experts allemands de l’ADAC, l’organisme allemand qui surveille notamment la sécurité routière et celle des véhicules commercialisés dans le pays, ont mis à l’épreuve la compacte allemande sur le long terme. Après 100 000 kilomètres parcourus au volant d’un exemplaire doté des grosses batteries de 77 kWh de capacité nette en deux ans et demi. Ils ont mesuré une autonomie moyenne de 400 kilomètres sur des trajets mixtes et une autonomie moyenne comprise entre 300 et 320 kilomètres sur des parcours à 130 km/h sur autoroute.

Une bonne efficacité des batteries après 100 000 kilomètres

Surtout, ils ont estimé que les batteries de la voiture gardaient une efficacité résiduelle (le fameux SoH) de 93% après ce kilométrage. Un chiffre très au-dessus de la promesse du constructeur de 74% d’efficacité après 100 000 kilomètres. A noter que les essayeurs de l’ADAC ont souvent chargé la voiture en courant continu sur des bornes rapides et à 100% sur des bornes en courant alternatif. Deux pratiques qui sont supposées nuire à la durabilité de la batterie.

Sur le plan de la fiabilité générale, les essayeurs de l’ADAC rapportent un pare-brise fêlé à 23 000 kilomètres (sans doute suite à un choc avec une pierre), des coûts d’entretien généraux de 500€ et un changement d’arbre de transmission à 55 000 kilomètres pris sous garantie.