La Volkswagen la plus produite n'est pas celle que l'on croit

À l'occasion de sa grande conférence de presse annuelle, le groupe Volkswagen a dévoilé ses résultats financiers 2019. Dans son rapport annuel, il dévoile aussi les chiffres précis de la production de toutes les marques. La marque Volkswagen représente à elle seule plus de la moitié du total du groupe, avec 6,18 millions de véhicules assemblés l'année dernière.

À votre avis, quelle est l'auto la plus construite par VW ? On pouvait penser à la Golf, la plus célèbre des Volkswagen, et best-seller indéboulonnable en Europe. L'année dernière, le constructeur en a produit 679 351 exemplaires, un nombre qui prend en compte toutes les variantes. Mais ce n'est pas la championne du constructeur.

Si on raisonne par famille de véhicule, la Golf n'est même que troisième. En effet, en ajoutant la Polo avec sa déclinaison à coffre Virtus, proposée notamment au Brésil, on a 706 052 véhicules produits. Et sur la plus haute marche du podium, on a finalement le SUV Tiguan.

Ce qui est en fait logique, en cette période où le SUV est roi. Volkswagen a produit un peu plus de 900 000 unités de son baroudeur compact, en prenant en compte la variante classique et la déclinaison allongée Allspace. Le Tiguan est d'ailleurs devenu la plus internationale des Volkswagen, en étant proposé chez nous, en Amérique du Nord et du Sud, en Chine ou encore en Océanie.