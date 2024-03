Deux moteurs diesel sous le capot de la Volkswagen Passat

La Passat de neuvième génération, uniquement disponible en break, enrichit sa gamme de nouveaux moteurs. Ainsi, les amateurs de grand volume de chargement (690 – 1 920 litres) ont le choix entre des mécaniques bien distinctes.

Deux versions d’hybrides rechargeables sont proposées : 204 et 272 ch. Le moteur électrique de 85 kW (soit 116 ch) est identique, mais les blocs thermiques diffèrent en développant 150 et 177 ch. La batterie d’une capacité de 19,7 kWh peut être rechargée jusqu’à 11 kW en courant alternatif et 50 kW en courant continu. L’autonomie est intéressante puisque la marque indique plus de 120 km.

Avec la finition de base Passat, le plug-in est vendu 51 790 € et atteint 63 590 € avec les niveaux haut de gamme Elegance et R-Line.

La moins chère des Passat demeure celle équipée du moteur eTSI de 204 ch (micro-hybride de 48V) affichée 42 990 €. Mais, elle peut être associée à toutes les finitions, Passat, Life Plus, Elegance et R-Line.

Pris dans la tourmente du dieselgate il y a près de dix ans, la marque continue de proposer, non pas un, mais deux moteurs fonctionnant au carburant lourd. Ainsi, le client a le choix entre un TDI de 122 ou 150 ch dont le premier débute à 44 790 € et le second à 50 490 €.

Seul au monde ?

Les grands breaks ont presque totalement quitté les catalogues des constructeurs. Il n’y a qu’en Allemagne que l’offre existe encore, comme le prouve cette Passat. Il est donc difficile de lui trouver des concurrentes d’autant que son gabarit en impose (4,91 m de long). La Mercedes Classe E Break débute forcément plus cher, à partir de 63 700 €, et la BMW Série 5 Touring est encore moins donnée puisqu’il faut signer un chèque de 66 600 € minimum.

C'est bien sûr sa cousine technique la plus proche, la Skoda Superb Combi. D'une longueur de 4,90 m, elle est plus onéreuse avec un ticket d'entrée de 45 480 €.