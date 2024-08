La Wallys 719 est une Peugeot 206 tunisienne aux origines iraniennes !

Chez nous, la Peugeot 206 a été commercialisée de 1998 à 2006. D’abord dans sa version à trois et cinq portes, puis dans sa déclinaison coupé-cabriolet et enfin dans sa variante 206+ en parallèle de la 207. Bien après sa disparition du Vieux Continent, elle a continué sa carrière en Iran où Peugeot était une marque très bien implantée. Là-bas, elle existe depuis 2006 dans une déclinaison tricorps avec une vraie malle à l’arrière. Mais à la suite du rapprochement avec les Américains de la General Motors au début de la précédente décennie puis aux sanctions internationales durcies à l’encontre du pays jusqu'en 2018, Peugeot a dû se retirer du marché iranien pour se mettre en conformité avec la politique de l’Union européenne.

C’est à ce moment-là qu’Iran Khodro, entreprise d’état iranienne et partenaire local de Peugeot, a décidé de reprendre à son compte toute la fabrication de la 206 sur son territoire sans l’aide de la marque française (et probablement avec l’aide de marques chinoises en profitant du fait que des autos également basées sur la Peugeot 206 étaient construites là-bas) . L’IKCO Runna, lancée en 2010 et basée de près sur la 206, avait ainsi pris son indépendance.

Une nouvelle cousine tunisienne

Créée en 2006 en Tunisie, la marque automobile Wallys a décidé de se rapprocher d’Iran Khodro pour commercialiser dans son pays la Runna avec quelques modifications. La Wallys 719 est donc une Iran Khodro Runna affichant un style différent avec un petit quatre cylindres essence de 1,6 litre développant 115 chevaux lui permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en 12,9 secondes et d’atteindre tout de même 192 km/h en vitesse de pointe.

D’une conception rudimentaire, elle est désormais vendue en Tunisie au prix local de 47 140 Dinars tunisiens soit 13 984 euros. Pas donné sachant qu’elle semble d’une conception bien moins moderne que celle d’une Dacia Logan équivalente, mais cette dernière s’affiche à 62 500 Dinars tunisiens (plus de 18 000€ !). Et comme vous pouvez l'imaginer, il n'y a pas de version électrique prévue au catalogue...