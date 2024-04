La Xiaomi SU7 est-elle la voiture chinoise qui va enfin faire trembler Tesla ?

« Cette nouvelle voiture électrique chinoise va-t-elle battre Tesla ? », voilà ce qu’écrivent invariablement les journalistes automobiles dans leurs titres à la sortie d’un modèle. Avouons-le, ces tournures sont souvent exagérées et parfois, la société en question se retrouve même en quasi-faillite quelques mois ou années plus tard. Dans le cas de la Xiaomi SU7, il y a tout de même de quoi se demander si l’entreprise spécialisée jusqu’ici dans les produits hi-tech n’aurait pas trouvé la bonne formule pour arriver à concurrencer les produits les mieux placés du marché automobile mondial, Tesla en tête.

Certes, la berline électrique n’embarque aucune véritable révolution. Elle affiche un style doux mais plutôt classique, embarque des batteries grosses mais à la technologie sans surprise et revendique une bonne autonomie maximale sans atteindre de records en la matière. Xiaomi se montre en revanche plus audacieux sur le plan de la tarification, avec un prix de lancement quasiment 4 000€ inférieur à celui de la Tesla Model 3 Propulsion en Chine malgré une taille supérieure et des prestations au moins similaires.

Un facteur qui explique sans doute en partie l’excellent démarrage commercial de l’auto dans l’Empire du Milieu, avec environ 100 000 commandes passées lors des 48 premières heures d’ouverture !

Une usine au rendement impressionnant

Il faut dire que Xiaomi a prévu gros pour l’industrialisation de sa première voiture. Même si le patron de l’entreprise a prévenu qu’elle ne ferait pas de profit avec ce modèle à cause des investissements consentis et du prix de vente trop bas, la « gigafactory » (un terme repris des installations de Tesla) basée à Pékin et montée avec l’aide de BAIC promet de sortir une nouvelle SU7 toutes les 76 secondes. Une cadence sensiblement supérieure à celle de la plupart des constructeurs automobiles, même si la gigafactory de Tesla à Shanghai revendiquait la sortie d’une auto toutes les 40 secondes à l’été 2023. Rappelons quand même que Tesla a dû attendre pas loin d’une décennie pour réussir à atteindre de telles cadences.

Xiaomi prévoit de vendre 100 000 SU7 lors de la première année de commercialisation, avant de monter à 900 000 exemplaires par an si tout se passe comme prévu. Sachant que le record de vente du Tesla Model Y était de 1,23 million d’exemplaires écoulés en 2023, la berline chinoise se retrouverait quasiment au niveau des meilleures ventes mondiales. En imaginant que Xiaomi prépare également un SUV, au potentiel commercial encore supérieur à celui d’une berline, l’idée d’un développement exponentiel de Xiaomi ne paraît pas ubuesque.

Et ailleurs dans le monde ?

Restons pragmatiques : avant cette Xiaomi SU7, la BYD Seal semblait déjà bien armée elle aussi pour « battre Tesla ». Mais en raison de qualités pas ébouriffantes et surtout d’une tarification moins intéressante en-dehors de la Chine, cette dernière nous semble incapable de menacer les références des marchés européens et américains pour l’instant. De la même façon, il est probable que le prix de la Xiaomi SU7 augmente sensiblement à l’exportation. Bien avant cela, il faudra aussi vérifier si la cadence de production visée par Xiaomi parvient immédiatement à se concrétiser.