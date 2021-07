Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae : la fin d'une époque

En réponse à

Oh, aucune importance bien sûr selon tes arguments.

Ni toi, ni moi n'avons de toutes façons les moyens d'en acheter une.

Comme nous ne pouvons pas acheter un tableau de maitre ou une Patek Philippe haut de gamme.

Néanmoins, ces voitures font rêver les passionnés d'automobiles comme un Modigliani fait rêver un passionné d'art ou une montre très haut de gamme un passionné de montres.

Alors, moi, la disparition prochaine de ces monstres V12 me fait de la peine car je les trouve non seulement beaux mais ils reflètent un savoir-faire et une passion de la belle mécanique et des belles choses.

Je me souviens être entré en pamoison devant une 288 GTO quand j'étais gamin. Idem d'ailleurs pour une F40 et plein d'autres modèles comme ça.

Alors, la disparition de ces voitures exceptionnelles est triste même si on sait que le monde évolue et qu'il faut faire avec.

J'espère juste que les constructeurs sauront, peut-être grâce à l'hybridation, commercialiser des super sportives à moteur thermique le plus longtemps possible.

Les VE ont, bien entendu, des avantages certains que je ne conteste pas.

Mais je suis un habitué des 24h du Mans classique, manifestation où le bruit de ces moteurs mythiques fait partie du spectacle.

Si, demain, il n'y a que des moteurs électriques, il est sûr que je n'irai plus.

Certains peuvent me traiter de complétement ringard ou de has been, je l'assume.

N'empêche que quand toutes nos voitures seront électriques (même si pour beaucoup d'entre elles, ça ne changera pas grand chose car entre le bruit d'un moteur électrique ou d'un 1,5 litre HDI, bof, bof la différence mais un moteur de Ford ST fait lui un bruit plutôt sympa en revanche), ma passion pour l'automobile, que j'ai depuis mes 7 ou 8 ans, s'envolera à coup sûr.