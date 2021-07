Lamborghini : clap de fin le 7 juillet pour l'Aventador ?

La Lamborghini Aventador est au catalogue depuis déjà plus de dix ans, et la relève n'est visiblement pas encore prête puisque le constructeur italien prend son temps avec les prototypes et la communication. L'auto, qui devrait logiquement passer par l'hybridation sur sa prochaine génération, va très certainement avoir droit à un petit traitement spécial de la part de Lamborghini qui nous donne rendez-vous dans cinq jours pour découvrir une nouveauté.

"Il est temps de devenir intemporel", explique Lamborghini qui ne laisse ainsi que peu de place au doute : l'Aventador approche de sa fin de carrière, et une nouvelle variante pourrait marquer la prochaine retraite de l'auto.

Après les Aventador S, SV, SVJ et autres déclinaisons plus radicales et uniques sur la base du coupé à monocoque carbone, que nous réserve Lamborghini ?