Lamborghini : déjà 10 000 Aventador !

L'insolente réussite de Lamborghini depuis sa reprise par le groupe Volkswagen se confirme avec l'Aventador. La Gallardo était déjà une franche réussite commerciale pour la marque de Sant'Agata qui en avait écoulé plus de 10 000 exemplaires, mais là, nous sommes sur un segment supérieur, avec un modèle nettement plus onéreux et radical.

Le gabarit et les performances XXL, l'absence totale de confort et cette boîte automatique à simple embrayage n'ont donc pas fait peur aux acheteurs prêts à mettre en 300 000 et 500 000 € (selon marchés et options) pour le coupé à moteur V12.

A titre de comparaison, sa devancière, la Murcielago, s'était écoulée à un peu plus de 4000 unités sur l'ensemble de sa carrière. L'Aventador fait donc plus qu'améliorer le bilan comptable, alors que son remplacement est en préparation en Italie. Cette fois, Lamborghini abandonnera la boîte automatique à simple embrayage au profit d'une double embrayage, tandis que le V12 devrait passer par la case hybridation.

La 10000e Aventador sortie des chaînes est une SVJ grise (ici en photo) avec une personnalisation au niveau des choix de couleur.