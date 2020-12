Lamborghini dévoile une nouvelle commande unique, la SC20

L'année 2020 a été finalement assez haute en couleur, en appendices aérodynamiques et en design un peu délirant chez Lamborghini. Huracan STO, Essenza SCV12, Sian Roadster, le constructeur a dévoilé un certain nombre d'engins, mais à chaque fois avec le souci de l'exclusivité (voire de la non homologation).

Vous vous souvenez peut-être de l'Aventador J, un modèle datant de 2012 ? Voici sa descendance avec la SC20, qui est l'illustration de cette fameuse barquette aperçue récemment sur circuit. Il s'agit en fait d'une commande unique d'un client ayant travaillé étroitement avec le studio de design pour avoir le produit final en cohésion avec ses idées.

Cette SC20 mélange un peu tous les genres, entre Sian et Huracan, avec des touches d'Aventador. Et pour cause, c'est bien la base du gros coupé à moteur V12, dont on attend toujours des nouvelles d'un éventuel renouvellement.

"Les principales sources d'inspiration ont été la Diablo VT Roadster, l'Aventador J, la Veneno Roadster et la Concept S", précise Lamborghini dans son communiqué. Nous vous laisserons le soin d'essayer de retrouver ces autos dans cette SC20, qui adopte une carrosserie tout carbone et un V12 atmosphérique de 770 ch. Et le tout, sans pare-brise.