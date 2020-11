Lamborghini Huracan STO : échappée d'un circuit

C'est le retour d'une version extrême dans la gamme Huracan, puisque la Performante avait disparu lors du restylage début 2019. Et Lamborghini pousse le bouchon encore plus loin avec cette STO (pour Super Trofeo Omologata), car cette Huracan s'inspire davantage des modèles de compétition (les Super Trofeo et GT3).

Dans les entrailles, on a toujours le V10 atmosphérique. Il développe ici 640 ch. Certains s'étonneront de voir qu'on a la même cavalerie que sur l'Huracan Evo "normale". Oui, mais cette STO est une propulsion. On a donc bien 30 ch de plus que la propulsion standard, les 640 ch étant jusqu'alors pour la transmission intégrale.

En revanche, le couple maxi est en baisse. Au lieu de 600 Nm sur l'Evo quatre roues motrices, on a ici 565 Nm maxi, toujours à 6 500 tr/mn. Lamborghini veut néanmoins rassurer le client, en promettant une réponse de l'accélérateur plus directe. Il en est de même pour la direction. La boîte de vitesses a aussi été revue pour des enchaînements de rapports plus rapides. Côté performances, cela donne un 0 à 100 km/h réalisé en 3,0 secondes, un 0 à 200 km/h fait en 9,0 secondes et une vitesse de pointe de 310 km/h.

Le constructeur est parti à la chasse aux kilos en trop. Plus de trois quarts des éléments de carrosserie sont en fibre de carbone. Les jantes sont en magnésium. La baisse de poids passe aussi par un habitacle plus dépouillé, avec par exemple la suppression de l'écran tactile sur la console centrale. Les habillages des portes entièrement en fibre de carbone font au plus simple. Planche de bord et volant sont recouverts d'Alcantara. À sec, l'auto annonce 1 339 kg, soit 43 kg de moins que l'ancienne Performante.

Plus que jamais, le look extérieur a été dicté par l'aéro, au point que la silhouette est revue en profondeur, avec notamment des épaules marquées spécifiques. À l'avant, des sorties d'air apparaissent à la base du pare-brise. Une ouïe est ajoutée sur le toit et on ne peut pas rater l'énorme aileron, qui peut être ajusté manuellement. Par rapport à la Performante, l'appui est en hausse de 53 %.