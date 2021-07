Lamborghini : premier semestre historique en 2021

Le carnet de commandes de Lamborghini ressemble en ce moment à celui des fabricants de vélos : des pages pleines à n'en plus finir, des délais qui s'allongent et une attente de plus en plus grande. Le constructeur italien doit décidément se dire qu'il a bien fait de lancer un SUV. Sur le premier semestre, Lamborghini a livré 4852 véhicules à travers le monde. C'est 37 % de plus qu'en 2020, mais surtout 6,6 % de plus qu'en 2019, qui était déjà une belle année.

Le PDG Stephen Winkelmann a expliqué que c'est une "réception positive au nouveau plan pour la future électrification de notre gamme". Lamborghini se prépare en effet à lancer la descendante de l'Aventador avec une motorisation hybride. Le plan d'électrification prévoit par ailleurs une première électrique dès la moitié de la décennie.

Sans surprise, l'Urus reste, et de loin, la meilleure vente : 2796 des 4852 livraisons sont des SUV, devant l'Huracan (1532) et l'Aventador (524). Les Etats-Unis sont le premier marché mondial de Lamborghini, représentant un tiers des ventes de la marque, devant la Chine, Hong Kong et Macau. En Europe, l'Allemagne est le premier marché avec seulement 391 ventes.