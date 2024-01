Lamborghini Revuelto Opera Unica - Une Art Car, ça???

C’est fait : la Revuelto qui a remplacé l’Aventador chez Lamborghini en mars dernier a fait l’objet d’une version soi-disant artistique !

Cela ressemble à une solution de facilité. Faire peindre n’importe quelle automobile par n’importe quel artiste est censée donner naissance à une Art Car. Ça paraît simple…Toutefois, il ne suffit pas d’une toile, d’un pinceau et d’un peintre pour le tenir pour créer la Joconde ou les Demoiselles d’Avignon.

Ainsi, les Art Cars se sont multipliées à l’infini en dévoyant complètement le concept original créé par Hervé Poulain en 1975.

Car il y a voiture peinte et voiture peinte. Création et déguisement. Art et air du temps. Déterminisme et opportunisme.

La plupart des voitures badigeonnées prestement revendiquent un statut d’œuvre d’art qu’elles ne méritent pas.

Rares sont les automobiles décorées qui peuvent être considérées comme les « filles légitimes » d’Hervé Poulain. En imaginant les Art Cars, le célèbre commissaire-priseur avait choisi des chefs d’œuvre mécaniques et des carrosseries exacerbées pour la vitesse.

En imaginant le concept des Art Cars pour BMW, en 1975, Hervé Poulain fut l’initiateur d’un élan artistique singulier. Contrairement à des initiatives antérieures sur le même registre, celles qui consistaient à confier des voitures ordinaires et statiques à des artistes, Hervé Poulain se distingua en invitant les peintres à apposer leur griffe sur des machines de course. Le geste artistique était ainsi magnifié par l’exploit sportif, tranformé par le mouvement, sublimé par la vitesse et dramatisé par le danger.

Alexandre Calder ouvrit le bal de ces fulgurances multicolores. qui se sont illustrées sur la piste.

La participation aux épreuves sportives apporte aux Art Cars un supplément d’émotion.

Ce ne sera pas le cas pour la Revuelto présentée à Miami en décembre dernier dans le cadre de Art Basel. « Décorée » de flammes et de formes multicolores, elle a été imaginée au sein du centre de design, dans le département Ad Personam.

Théoriquement, cela doit montrer que Lamborghini est capable d’offrir à sa clientèle toutes sortes de personnalisations. Mais sur le plan créatif, cette Opera Unica (œuvre unique) ne laissera guère de trace dans l’histoire de l’art.