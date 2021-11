Lancia : 3 nouveautés à venir, dont une nouvelle Ypsilon

Le futur de Lancia se précise. Depuis la fusion Stellantis, la marque italienne voit enfin l'avenir un peu plus sereinement, elle qui survivait jusqu'ici avec la très vieillissante Ypsilon, uniquement sur le marché italien. Mais les choses vont vite évoluer. Le PDG, Luca Napolitano, a confirmé à Automotive News que le constructeur avait déjà trois véhicules entièrement nouveaux dans les cartons : la nouvelle génération d'Ypsilon, proposée à la fois en électrique et en thermique avec microhybridation. Une version qui utilisera la toute nouvelle transmission à double embrayage de Stellantis. Cette boîte "tout en un" abrite en effet le moteur 48V, et sera produite en France , à Metz.

Un crossover compact (probablement sur le segment C des Peugeot 3008 et autres Volkswagen Tiguan) haut de gamme et électrique, est prévu en 2026. Mais que les puristes ferment leurs yeux : Lancia aurait choisi le nom d'Aurelia pour son SUV. Une berline compacte électrique verra le jour en 2028, et elle joura le rôle de la descendante de la Delta.

L'Italien a confirmé que les synergies entre DS, Alfa Romeo et Lancia étaient déjà en place pour le développement de ces trois marques, qui devront toutefois éviter de se marcher sur les pieds : elles opèreront toutes sur le même segment, et partageront une bonne partie des plateformes et motorisations/batteries. Il sera alors intéressant de voir comment Stellantis parvient à bien séparer Alfa Romeo et Lancia.