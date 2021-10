La Lancia Delta va faire son retour

Lancia va enfin retrouver un second souffle après la fusion de FCA et PSA Group. Stellantis a en effet mis un nouveau PDG à la tête du constructeur italien qui a commencé à dévoiler, au début de l'été, ses plans pour le futur. Il faudra se montrer patient puisque les nouveautés n'arriveront que progressivement, jusqu'en 2026. Une citadine, un crossover et une compacte, toutes électriques sont au programme. Lancia était resté jusqu'ici assez discret sur le contenu exact des offres à venir, mais le PDG Luca Napolitano vient de confirmer officiellement à nos confrères du Corriere Della Sera que la compacte sera bel et bien la Delta.

"Tout le monde veut une Delta et elle ne peut pas manquer dans nos plans. Elle reviendra et ce sera une vraie Delta : une voiture passionnante, un symbole du progrès et de la technologie. Et évidemment, elle sera électrique".

Lancia profitera de synergies avec Alfa Romeo et DS pour sa relance, même s'il faudra réellement attendre avant de voir les fruits de ce travail, puisque Lancia repartira quasiment de zéro. L'arrivée de cette nouvelle génération de Delta n'est donc pas prévue avant 2025, au mieux, en Europe.