Lancia : une renaissance modeste

Lors d'une conférence de presse, Lancia a présenté sa stratégie de renaissance. Ayant frôlé la mort, la marque italienne a été sauvée par la création de Stellantis, la fusion de PSA et Fiat. Pour Carlos Tavares, patron du groupe, chaque marque doit avoir sa chance… mais avec un plan stratégique qui permet d'être vite rentable.

C'est pourquoi la relance de Lancia se fait de manière modeste ! Seulement trois modèles vont composer la nouvelle gamme, pour couvrir la moitié du marché européen. Et ceux-ci seront lancés à un rythme très lent, entre 2024 et… 2028 ! Sans surprise, la priorité est une nouvelle génération de l'Ypsilon.

La citadine est toujours disponible en Italie, où elle réalise encore de bonnes ventes, grâce toutefois à des prix cassés. La prochaine mouture sera donc lancée dans trois ans. Longue d'environ 4 mètres, elle sera proposée avec un bloc électrifié.

En 2026, Lancia lancera le plus grand des nouveaux modèles. Qualifié de "vaisseau amiral", il mesurera 4,60 mètres de longueur et sera électrique. Ce modèle sera sûrement dérivé du prochain SUV électrique de DS, conçu sur une base dédiée à ce type de motorisation (le modèle français sera prêt en 2024).

Enfin, la troisième Lancia sera une nouvelle compacte Delta. Il faudra donc l'attendre jusqu'à 2028 ! Le constructeur parle déjà d'une "voiture sculptée et musclée, aux lignes géométriques, qui séduira les passionnés d'automobile dans toute l'Europe". Cette Delta sera aussi électrique. Dès 2028, Lancia ne vendra plus que des voitures électriques.

Pour ces nouveaux modèles, Lancia va soigner la sélection des matériaux. Ce sera la marque de Stellantis qui intégrera le pourcentage le plus élevé de matériaux recyclés, "avec 50 % de surfaces tactiles fabriquées à partir de matériaux éco-durables". On nous promet aussi des matériaux exclusifs, comme on en a eu l'habitude par le passé.

Par ailleurs, la modestie se retrouve au niveau de la distribution. En dehors de l'Italie, Lancia a prévu 100 nouveaux distributeurs, dans 60 grandes villes européennes. La France fait partie des pays prioritaires, avec l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Pour toucher les clients qui ne sont pas à côté d'une concession, Lancia va miser sur la vente en ligne. Celle-ci doit représenter la moitié des ventes.