Land Rover et son Defender à hydrogène

Comme d'autres constructeurs, Jaguar Land Rover pense que l'électrique à batterie ne sera pas l'alpha et l'oméga de l'automobile dans le futur, mais seulement une des solutions proposées aux clients dans un panel d'énergies et de technologies différentes. Et parmi elles, l'hydrogène, qui reste malgré tout confronté à de nombreux problèmes à l'heure actuelle, en particulier dans le secteur du transport personnel.

Cela n'empêche pas Land Rover d'annoncer la création d'un prototype de Defender de dernière génération fonctionnant à l'hydrogène, avec pile à combustible. Il s'agit donc techniquement d'un véhicule électrique puisque le moteur à combustion est remplacé par un bloc électrique.

Land Rover pense qu'en 2030, il y aura environ 10 millions de véhicules à hydrogène sur les routes mondiales, et plus de 10 000 stations-service distribuant ce carburant un peu spécial. Si Land Rover compte effectivement atteindre le zéro émission à l'échappement d'ici une quinzaine d'années, il faudra en revanche que le secteur de la production d'hydrogène fasse sa mue à son tour, la grande majorité de l'hydrogène produit provenant en effet de gaz.