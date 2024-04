Lapierre Aircode DRS SE Alpine : la collab avec l’A290_β

Alpine et Lapierre, c’est décidément une histoire d’amour. Après deux vélos que nous vous avions présentés, c’est au tour d’un cycle de route inspiré du concept car A290_β, lui-même puisant dans la Renault 5 E-Tech. Et contre toute attente, ce vélo n’est pas électrifié.

Car l’électrification ajoute du poids et le poids, c’est le mal du monde de la course.

Lapierre livre à nouveau un vélo de route visant la performance et équipé de composants de pointe. Des roues en carbone maison, une transmission électronique Shimano Dura-Ace Di2 à 12 vitesses et des roues carbone aéro Lapierre en 50 mm, le modèle 2024 est désormais équipé du combo Lapierre au niveau du poste de pilotage. Ultra léger, rigide, et surtout aéro, il est une référence en matière d’efficacité de prise en main pour atteindre les très hautes vitesses. Tout le vélo est en carbone, du cadre au cintre, en passant par la potence de ce dernier ou la tige de selle.

La couleur blanche, certes identique à celle du prototype automobile n’a pas ce côté attractif du Aircode DRS X Alpine ou de l’Overvolt GLP.

Les tailles disponibles sont nombreuses (XS, S, M, L et XL) mais la production sera évidemment limitée. Il sera en vente courant 2024. Comptez 9 000 euros pour vous procurer un vélo pensé pour enchaîner les bornes, un peu comme la voiture électrique dont il s’inspire.