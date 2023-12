Renault va mettre le paquet sur la communication autour de sa nouvelle citadine électrique jusqu’à sa présentation officielle, prévue pour le salon de l’automobile de Genève 2024 à la fin du mois de février. Outre un curieux système payant permettant d’obtenir un exemplaire de la bête en priorité (avec quelques petits avantages), la marque au losange prévoit de nombreux « teasers » pour montrer l’auto à plusieurs reprises d’ici là.

La nouvelle Renault 5 E-Tech électrique fait la belle

Cette nouvelle vidéo publiée sur le compte Youtube officiel de la marque fait partie de cette campagne de communication de lancement. Elle montre la voiture qui roule à rythme élevé dans un bâtiment d’une ville ressemblant à Paris, avec notamment une bonne vue de profil et un plan de détail sur la partie avant. Cette version définitive de la Renault 5 E-Tech ne se cache plus vraiment et le constructeur s’est payé la musique de Daft Punk pour l’occasion.

La citadine à 25 000€

Pour rappel, elle coûtera 25 000€ en prix de base ce qui donnera accès à des batteries d’une capacité de 40 kWh (les mêmes que sur la Mégane E-Tech d’entrée de gamme). Il sera possible d’opter pour des batteries de 52 kWh dans sa version haut de gamme, qui permettront de parcourir environ 400 kilomètres en autonomie maximale. Et Alpine présentera aussi une version sportive de cette 5 E-Tech l’année prochaine, l’A290.